Avsnitt 13: Träningsfeminism

Maria och Helena har snöat in på begreppet träningsfeminism som de snappat upp i bland annat Stora träningsboken för kvinnor. Men vad betyder träningsfeminism egentligen? Är det dags att göra upp med en traditionell bild av vem som tränar vad på gym? Är det idag ok för en tjej att vara stark och att ha synliga muskler som visar det? Och vad gör killar som inte trivs på gymmen? Vilka är träningsanläggningarna till för egentligen? Finns det en poäng med att uppmuntra tjejer och killar till mer rörelse i vardagen för att må bra istället för så starkt fokus på prestation och att jämföra sig med andra? Maria och Helena reflekterar utifrån sina egna upplevelser av att träna på anläggningar. Men de förklarar också vad begreppet feminism är, nämligen att identifiera orättvisor och att vilja förändra dem. Både att se orättvisor och att göra något åt dem är en träningssak, så ju mer en tränar på t ex ett jämställdhetsperspektiv desto bättre blir en på att göra jämställdhet. Det är häftigt!

ANMÄL TILL PRESSOMBUDSMANNEN Norran följer självklart de etiska regler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och TV”. Det är en samling regler som tagits fram gemensamt av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Det innebär inte i första hand att vi formellt är bundna till en strikt regelsamling. De pressetiska reglerna ska istället utgöra grunden för en ”ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften”, som det står skrivet. I Norrans publicistiska uppdrag ingår att informera, rapportera och kritiskt granska. Det ligger i sakens natur att en del av det vi berättar inte kommer att uppskattas av alla. Vissa kan till och med uppleva att de lider skada av en publicering. Om du upplever att du lidit en otillbörlig publicitetsskada ber jag dig att omedelbart ta kontakt med vår nyhetsdesk på 0910-578 00 eller redaktion@norran.se. Vill du ha en pressetisk prövning av en publicering som Norran har gjort så kan du också göra en så kallad PO-anmälan. Så gör du en PO-anmälan Om du personligen upplever dig kränkt av en publicering på norran.se eller i Norran kan du anmäla tidningen till Allmänhetens Pressombudsman.

Det innebär vanligen att du är namngiven eller på annat sätt utpekad i publiceringen.

Publiceringen ska inte vara äldre än tre månader, såvida inte särskilda skäl föreligger. Anmäler gör du enklast via Allmänhetens Pressombudsmans webbformulär. Du kan också mejla till po@po.se eller skriva till PO, Box 223 10, 104 22 Stockholm. Marcus Melinder

Ansvarig utgivare